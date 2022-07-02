Дожди в Верхневилюйском районе снизили опасность пожаров

По состоянию на 2 июля в г. Якутске и его окрестностях, в Намском, Алданском районах сохраняется высокий IV класс пожароопасности леса, в Нюрбинском районе установился чрезвычайно высокий V класс.

1-3 июля на большей части II-III класс, в центральных районах, на юге, востоке местами IV, на западе местами V класс.

4-7 июля в центральных районах, на юге местами IV, V класс, на западе понижение класса пожароопасности.