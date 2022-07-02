02.07.2022
12:12
74

Якутия

Дожди в Верхневилюйском районе снизили опасность пожаров

По состоянию на 2 июля в г. Якутске и его окрестностях, в Намском, Алданском районах сохраняется высокий IV класс пожароопасности леса, в Нюрбинском районе установился чрезвычайно высокий V класс.

1-3 июля на большей части II-III класс, в центральных районах, на юге, востоке местами IV, на западе местами V класс.

4-7 июля в центральных районах, на юге местами IV, V класс, на западе понижение класса пожароопасности.

Фото: пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
Источник: тгк @YakutiaOpershtab

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх