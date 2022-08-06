Дожди ожидаются везде

В Алданском, Нерюнгринском районах дожди, местами сильные, ночью местами очень сильные. В Олекминском, Вилюйской группе, Мирнинском районах дожди, местами сильные. На западе центральных, в Нижнеленских районах небольшие, местами умеренные дожди. На востоке, юго-востоке преимущественно без осадков. В Нижнеленских районах, на юго-востоке местами грозы с порывистым ветром 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13+18°, на западе и северо-востоке +7+12°, на севере +2+7°. Днем +23+28°, на западе, юге при дождях +13+18°, на севере местами +8+13°.

В Якутске дым, в конце дня дождь, ветер юго-восточный 5-10 м/с., днем температура +23+25°.