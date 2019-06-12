Дожди и грозы ожидаются в Якутии

Сегодня, 12 июня в Якутске без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, порывы до 10-15 м/с, температура воздуха ночью +8+10, днем +24+26°.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 13-14 июня.

13 июня небольшие и умеренные дожди на юге, по нижней Лене, днем по Верхоянью, местами в центральных районах, 14 июня небольшие дожди местами на северо-востоке и северо-западе. На юге и северо-востоке, 13 июня в центральных районах местами грозы. Ветер при грозах, 13 июня по нижней Лене, Верхоянью до 15-20 м/с, в арктических районах до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +9+14, на западе +2+7, на северо-западе -1,+4. Днем +18+23, при дождях +13+18, на севере +9+14, на северо-востоке, 14 июня на западе +23+28, в центральных районах +20+25°.