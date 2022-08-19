Дождь в большинстве районов Якутии

Небольшой, местами умеренный дождь в большинстве районов Якутии. На северо-востоке, юге местами грозы. Ветер умеренный, на северо-западе порывы до 9-14 м/с, в Арктических районах и при грозах местами 15-18 м/с. Температура +15+20°, при дожде +10+15°, в Колымо-Индигирских районах +20+25°, на северо-западе +4+9°. В Якутске днем потеплеет до +17+19°, слабый дождь, ветер западный 3-8 м/с.

Фото: Сетевое издание SAKakhalife Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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