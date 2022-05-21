Дождь с градом в Амге — прощальный привет зимы

Дождь с громом и градом… Последний весенний день в Амге. Видео и фото тгк @amma_olo5o

По прогнозу ЯУГМС в Якутии завтра ожидаются местами небольшие дожди, а в северных районах может выпасть снег. Прогноз погоды: в Якутии пройдут умеренные дожди

Фото: тгк @amma_olo5o Источник: тгк @amma_olo5o

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