21.05.2022
16:13
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Погода

Дождь с градом в Амге — прощальный привет зимы

Дождь с громом и градом… Последний весенний день в Амге. Видео и фото тгк @amma_olo5o
По прогнозу ЯУГМС в Якутии завтра ожидаются местами небольшие дожди, а в северных районах может выпасть снег.

Прогноз погоды: в Якутии пройдут умеренные дожди
Фото: тгк @amma_olo5o
Источник: тгк @amma_olo5o

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