Дождь ли снег — любое время года, надо благодарно принимать…

Утром в 6 часов температура в пределах +10° зафиксирована в большинстве пунктов наблюдения. Так, столбики градусников поднялись до +12° в Ытык-Кюеле, Чурапче, Якутске, Намцах. В Оймяконе, Усть-Мае, Охотском Перевозе, Теплом Ключе, Амге, Покровске, Сангаре +11°, Зырянке, Чернышевском, Мирном, Усть-Миле, Крест-Хальджае, Бердигестяхе, Батамае, Верхневилюйске, Верхоянске +10°, передает Ulus.Media со ссылкой на ЯУГМС.

На юге, в Олёкминском, Кобяйском, местами в центральных районах, днём местами и на северо-востоке ожидается кратковременный дождь. На побережье Арктики местами выпадет небольшой мокрый снег, днём с дождём.

В Усть-Майском районе и по побережью Арктики ветер усилится до 9-14 м/с. Температура ночью составит +5+10°, на севере -1+4°, днём +15+20°, при дожде и на севере +5+10°, на побережье Арктики ночью -3+2°, днём +2+7°.

В Якутске утром синоптики обещают небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с, температура воздуха прогреется до +17+19°.