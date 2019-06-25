Дождь и ветер — погода в Якутске сегодня

Прогноз погоды в г. Якутске Ожидаемая с 21 час 24/06 до 21 час 25/06 Небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура воздуха ночью +13+15, днем +21+23°. Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 26-27, 06, 19, 26 июня на большей части, 27 июня на юге, местами на северо-востоке и северо-западе небольшой, умеренный кратковременный дождь, местами грозы, ветер на побережье и при грозах 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10+15, при прояснении на северо-востоке, юге и северо-западе +3+8, днем +20+25, на западе , 27 июня на большей части +23+28, на юго-западе до +32, при осадках, в горах +17+22°. Источник: Якутское УГМС.

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82