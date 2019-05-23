Дождь и ветер — погода в Якутске на завтра

Прогноз погоды в г. Якутске Ожидаемая с 21 час 22/V до 21 час 23/V Ночью, утром небольшой дождь, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура воздуха ночью +3+5, днем +11+13°. Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 24-25/V 2019 г. 24 мая на большей части небольшие, местами умеренные дожди, в горах на юго-востоке и северо-западе с мокрым снегом, 25 мая местами небольшие кратковременные дожди, на западе порывистый ветер до 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5, на севере 0,-5, днем +12+17, на западе +8+13, на севере +4+9°. Источник: Якутское УГМС.

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