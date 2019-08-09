Дождь и похолодание — погода в Якутске на субботу

Прогноз погоды в г. Якутске Ожидаемая с 21 час 9/VIII до 21 час 10/VIII Утром, днем небольшой дождь, ветер северный 3-8 м/с, температура воздуха ночью +11+13, днем +18+20°. Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 11-12/VIII 2019 г. В центральных районах, на юге, востоке, 12 августа днем на юго-западе местами небольшие, умеренные кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром до 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8+13, местами +3+8, на севере, северо-западе 0,+5, на юге, юго-западе +11+16, днем +18+23, при дождях +13+18, на западе, юге +24+29°.

Источник: Якутское УГМС.

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