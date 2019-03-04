Дойдулаах суор – хранитель Земли: презентация книги якутского поэта

6 марта в историческом парке «Россия – моя история» представит свою книгу «Дойдулаах суор» якутский поэт, публицист, общественный деятель, член Союза писателей России и Русского географического общества, лауреат народной премии «За особый личный вклад в изучение, сохранение и развитие родного языка» Гаврил Андросов.

Автор в своей новой книге позиционирует себя как частицу России, Азии и всего Мира. В данном контексте, он органично сочетает древнеякутские традиции с веяниями нового времени, интерпретирует историю народа саха через призму генной памяти. Этот сборник стихотворений дает возможность проследить как, благодаря углубленным исследованиям истории, исконных символов, архетипов и обычаев родного народа, расширяется и развивается творческий мир поэта.

Поэт осмысливает мировые, общечеловеческие проблемы глобализации, урбанизации и мультикультурного пространства в контексте, которого вынуждены выживать, жить, развивать свой язык и традиции малые нации Земли, и в том числе коренные народности Севера и Сибири. Это объясняет архетип Ворона – хранителя родовых земель черной ниткой

проходит по белому полотну поэтического сборника.

Напомним, что Гаврил Андросов автор поэтических, публицистических и краеведческих книг: «Боотур холото» (2007), «Былыргы сахалар суруктара- бичиктэрэ» (2010), «Туомту тардыы» (2015), «Кэһэх» (2016), «Хаҥалас хайысхата» (2016). Переводы его стихов включены в Антологию «Современная литература народов России. Поэзия» (2017) и «Заря»

антологию «молодой» литературы России (2018).