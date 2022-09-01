Доверяй, но проверяй: Наши на федеральном канале 🤣👍

Глава Якутии приехал в Верхневилюйск, где только обустроили набережную и тоже не удержался. Позитив на РенТВ. Верхневилюйский батут федеральный тренд👍

Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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