27.03.2023
11:21
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Происшествия

Доверяй, но проверяй!

В Кобяйском районе полицейскими установлен подозреваемый в краже имущества из квартиры

В дежурную часть полиции Кобяйского района поступило заявление от местного жителя о хищении имущества из квартиры. Вернувшись с заработков из г. Якутска, мужчина обнаружил, что из дома похищен якутский нож, а также несколько строительных инструментов.

Опросив заявителя, полицейские установили, что на период отсутствия хозяина за квартирой присматривал 46-летний знакомый потерпевшего, у которого были ключи от входной двери. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили его причастность к совершению хищения имущества.

Как выяснилось, проживая в квартире, злоумышленник совершал кражи имущества хозяина. Похищенное он впоследствии сбывал. Вырученные денежные средства подозреваемый потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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