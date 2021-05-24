Доверие оправдал — председатель упраздняемого Конституционного суда Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев 24 мая провёл рабочую встречу с председателем Конституционного суда РС (Я) Александром Ким-Кимэном.

В ходе встречи Александр Ким-Кимэн доложил об итогах деятельности Конституционного суда РС (Я), который в настоящее время с принятием Федерального конституционного закона №7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» находится на завершающей стадии своей деятельности.

Напомним, что согласно Федеральному конституционному законодательству №7-ФКЗ конституционные и уставные суды субъектов Российской Федерации должны быть упразднены до 1 января 2023 года.

Александр Ким-Кимэн также проинформировал главу республики о подготовке проекта Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)». Конституционный суд РС (Я) активно привлекал к обсуждению конституционных новаций широкий круг экспертов в области государственного конституционного строя, представителей общественности, молодёжи. Предстоящие изменения в Конституции РС (Я) были обсуждены и в ходе заседания Общественно-консультационного круглого стола «Кустук» («Радуга»), который на протяжении четверти века обсуждает актуальные вопросы общественно-политической жизни республики и страны.

«Мы, как один из передовых субъектов Российской Федерации, в процессах конституционного устройства не должны отставать. Глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев понимает эту ответственность и во взаимодействии с парламентом республики проводит целенаправленную работу. Со своей стороны парламент республики подошел к этому вопросу очень профессионально, особо хотел бы отметить работу Постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по государственному строительству и законодательству во главе с Алексеем Еремеевым. который проводит большую работу по общественному обсуждению грядущих изменений», — отметил Александр Николаевич.

Участники встречи отдельно обсудили вопросы, связанные с мероприятиями по подготовке к 100-летию Якутской АССР. В настоящее время под руководством Александра Ким-Кимэна ведётся работа с Институтом государства и права Российской академии наук и с Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Также в следующем году на московской площадке планируется проведение ряда встреч с научной общественностью России, организация Дней Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова в МГУ им. М.С. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете.

Айсен Николаев поблагодарил Александра Ким-Кимэна за плодотворную работу на ответственном посту председателя Конституционного суда Республики Саха (Якутия), за вклад в обеспечение защиты конституционных прав и свобод граждан, укрепление законности и основ конституционного строя республики.

«Считаю, что доверие, которое было мне оказано главой республики Айсеном Николаевым, мной оправдано. Под моим руководством Конституционный суд Республики Саха (Якутия) проводил системную работу не только в части конституционного судопроизводства, но и в части повышения конституционной культуры граждан, правового просвещения молодёжи и школьников», — прокомментировал по итогам встречи Александр Ким-Кимэн.