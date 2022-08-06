Доверчивый якутянин собирался вернуть инвестиции, но…

В дежурную часть ОМВД России по Алданскому району обратился 46-летний местный житель с заявлением о том, что в период времени с 16 июня по 4 июля неизвестные лица путем обмана завладели его денежными средствами в сумме 247 000 рублей.

Как было установлено, заявителю позвонила неизвестная женщина с абонентского номера +7-967-692-6673 и сообщила, что ранее мужчина инвестировал денежные средства в компанию «Кешбери», но региональные представители обманули вкладчиков, поэтому компания намерена вернуть сумму инвестиций и проценты по ним.

Для того, чтобы вывести деньги, внесенные в 2018 году, необходимо зайти на сайт GDC-CASH.COM и в личном кабинете внести 30 000 рублей на банковский счет Шаблинского Павла Николаевича. Потерпевший послушно выполнил указание, перечислив 77 000 рублей, в эту сумму входила и «защита от мошенников».

Через несколько дней мужчине позвонила женщина, представившаяся Беловой Еленой Юрьевной, которая сообщила, что для вывода 1.017.000 рублей необходимо провести операцию по отображению карты и перевести 80 000 рублей. Потерпевший оформил кредит и перевел необходимую сумму.

Позже с абонентского номера +7-958-400-7563 позвонил неизвестный, представившийся куратором Михаилом, который предупредил, что будет «вести» заявителя до получения денег, но для этого ему необходимо 30 000 рублей, чтобы вывести накопления потерпевшего. Мужчина занял указанную сумму и перевел «куратору».

Когда, наконец, потерпевший понял, что его обманули, сумма ущерба составила почти 250 000 рублей.

В очередной раз полиция предупреждает: никогда не совершайте финансовые операции под диктовку неизвестных вам абонентов. Помните, что наиболее эффективным способом защиты от мошенничества является обращение к собственному благоразумию. Только от вас, в первую очередь, зависит сохранность вашего имущества, благополучие и спокойствие в семьях.