Доверчивый якутянин лишился 1 миллиона рублей

В полицию Нерюнгринского района Якутии обратился 43-летний местный житель и сообщил, что с его банковской карты похищено 947 377 рублей. Мужчина пояснил, что накануне он оформил в банке кредит на сумму 1 000 000 рублей для покупки нового автомобиля.

Через некоторое время ему позвонил незнакомый мужчина с номера +74954493041, представился сотрудником «Газпромбанка» и сообщил, что его карта заблокирована, потому что взломан пароль его личного кабинета и произведена транзакция в г. Уфа. Это показалось подозрительным службе безопасности банка, поэтому они позвонили клиенту, чтобы предотвратить хищение денежных средств. При этом лжеспециалист назвал потерпевшего по имени-отчеству, а также адрес его места жительства. Далее он перевёл разговор на якобы «сотрудника службы безопасности» банка. Лжесотрудник назвал потерпевшему номер его карты и попросил продиктовать трехзначный CVV-код, что мужчина и сделал. После чего ему пришло смс-сообщение о списании 42 756,88 рублей. Мужчина поинтересовался у «специалиста», почему списаны деньги, на что аферист ответил, что так и должно быть, эта процедура нужна для возврата денежных средств на карту. К сожалению, возникнувшие сомнения не остановили потерпевшего, и он продолжил выполнять действия, которые ему диктовал звонивший. В итоге после того, как мужчина сообщил незнакомцу несколько кодов из смс-сообщений, с его карты было похищено 947 377 рублей. Только тогда потерпевший понял, что ему звонили мошенники.

Уважаемые граждане! Если вам звонят с неизвестных номеров, представляются сотрудником банка и говорят о подозрительных операциях с вашей картой, незамедлительно прервите разговор и перезвонить по номеру «горячей линии» банка, указанному на карте, чтобы уточнить полученную от незнакомцев информацию. Если же вы продолжите разговор, то есть большая вероятность, что вы попадётесь на уловки мошенников, т.к. они говорят весьма убедительно и могут владеть вашими персональными данными. Запомните: сотрудники банков никогда не звонят с подобной информацией, по телефону вам могут только предложить оформить кредит либо кредитную карту.