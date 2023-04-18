18.04.2023
20:27
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Происшествия

Доверчивые якутяне массово отдают деньги мошенникам

SakhaLife.ru.

За минувшие выходные на уловки мошенников попались пенсионерка, консьерж, сотрудник промышленной компании, работница медицинского образовательного учреждения из г. Якутска. Общая сумма ущерба составила 1  817 553 рублей

86-летняя пенсионерка попалась на уловку мошенников. Ей позвонили якобы сотрудники банка и сказали, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Чтобы не лишиться всех сбережений, необходимо снять и положить на «безопасную» карту, которую ей якобы открыл банк. Не раздумывая, пенсионерка направилась в банкомат и перевела деньги на продиктованный «безопасный счёт».На следующий день она поняла, что её обманули.

Консьержка заинтересовалась объявлением о заработке в интернете, заполнила анкету и оставила свой номер. Позже ей позвонил мужчина и предложил дополнительный заработок. Он попросил перевести деньги на банковский счет, чтобы в будущем получать доход на площадке. Позже она попыталась вывести деньги, но у неё это не получилось. Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.

На уловку мошенникам попался 26-летний сотрудник промышленной компании, который хотел воспользоваться услугами интимного характера. В интернете он нашел соответствующее объявление и позвонил по указанному номеру, но не дозвонился. Вскоре ему перезвонил мужчина и, угрожая, стал требовать заплатить ему деньги. Потерпевший повелся на уловку мошенника и перевёл 172 800 тысяч рублей.

Сотрудница медицинского образовательного учреждения попалась на классическую схему, когда аферисты звонят под видом сотрудника банка и првоохранительных органов и сообщают о том, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит.

Помните! Если вам звонит якобы сотрудник финансового учреждения или правоохранительных органов — перезвоните самостоятельно в банк или в полицию. Не поддавайтесь на уловки мошенников!

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МВД по Якутии

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