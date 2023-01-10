Доверчивость, наивность, поспешность: Три «кита» жертв телефонных мошенников

Внимание! Мошенники обманывают якутян, размещающих в интернете объявления о продаже товара.

В отделы полиции МУ МВД России «Якутское» с заявлениями обратились четверо горожан: 22 и 23-летние студенты, 27-летний работник аэропорта и 30-летняя женщина. Все они были обмануты мошенниками одним способом. Заявители пояснили, что в мобильном приложении размещали объявления о продаже своих ноутбуков. Вскоре через мессенджер с ними связывался потенциальный покупатель, с которым они договаривались, что товар заберет курьер, а оплата поступит на карту. Затем ко всем четырем потерпевшим подъезжал курьер и забирал товар, а «покупатель» отправлял фиктивный электронный чек об оплате, после чего переставал выходить на связь.

Уважаемые граждане! Полицейские в очередной раз напоминают: будьте предельно внимательны при покупке или продаже товара по интернету. Передавайте товар только убедившись, что денежные средства поступили на ваш счет. Если у вас есть сомнения относительно безопасности своих сбережений, либо вам поступил подозрительный звонок от сотрудника банка, незамедлительно прервите разговор и обратитесь в полицию по телефону: 102.