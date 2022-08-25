25.08.2022
18:32
142
Происшествия
Доверчивая якутянка сделала предоплату за питбайк и…
Жительница поселка Нижний Куранах планировала купить своему сыну питбайк, на сайте нашла объявление о продаже и позвонила по указанному в объявлении номеру.
Женщина по имени Ольга предоставила дополнительные фото питбайка, которые потерпевшую устроили и она перевела 63 тысячи рублей.
На протяжении последующего месяца питбайк так и не был отправлен, а «Ольга» придумывала разные отговорки и затягивала время отправки техники, каждый раз перенося сроки, тем временем объявление с сайта было удалено.
В конце концов, потерпевшая начала подозревать, что попала на уловки мошенников.
Полиция в очередной раз предупреждает: никогда не делайте предоплаты, тем более, когда речь идет о крупной сумме!
Фото: Sakhalife
Источник: ОМВД России по Алданскому району
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.08.2022
0
143
25.08.2022
0
165
25.08.2022
0
121
25.08.2022
0
134
25.08.2022
0
117
25.08.2022
0
118
25.08.2022
0
96
25.08.2022
0
412
25.08.2022
0
134
25.08.2022
0
163
25.08.2022
0
180
25.08.2022
0
229
25.08.2022
0
620
25.08.2022
0
399
25.08.2022
0
304
25.08.2022
0
160
25.08.2022
0
259
25.08.2022
0
248
25.08.2022
0
293
25.08.2022
0
277
25.08.2022
0
314
25.08.2022
0
219
25.08.2022
0
948
25.08.2022
0
1057
25.08.2022
0
809
25.08.2022
0
896
25.08.2022
0
2238
25.08.2022
0
380
25.08.2022
0
417
25.08.2022
0
685
25.08.2022
0
215
25.08.2022
0
439
25.08.2022
0
1049
25.08.2022
0
9792
25.08.2022
0
1037
24.08.2022
0
1188
24.08.2022
1
4022
24.08.2022
0
1088
24.08.2022
0
2141
24.08.2022
0
775
24.08.2022
0
1830
24.08.2022
0
995
24.08.2022
0
1410
24.08.2022
0
353
24.08.2022
0
1299
24.08.2022
0
527
24.08.2022
0
527
ТОП НОВОСТИ
20.08.2022
0
21157
23.08.2022
1
19867
23.08.2022
1
19626
23.08.2022
1
16589
20.08.2022
0
12725
21.08.2022
0
12151
22.08.2022
0
11443
19.08.2022
0
10342
21.08.2022
0
10262
25.08.2022
0
9851
Добавить комментарий