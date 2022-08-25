Доверчивая якутянка сделала предоплату за питбайк и…

Жительница поселка Нижний Куранах планировала купить своему сыну питбайк, на сайте нашла объявление о продаже и позвонила по указанному в объявлении номеру.

Женщина по имени Ольга предоставила дополнительные фото питбайка, которые потерпевшую устроили и она перевела 63 тысячи рублей.

На протяжении последующего месяца питбайк так и не был отправлен, а «Ольга» придумывала разные отговорки и затягивала время отправки техники, каждый раз перенося сроки, тем временем объявление с сайта было удалено.

В конце концов, потерпевшая начала подозревать, что попала на уловки мошенников.

Полиция в очередной раз предупреждает: никогда не делайте предоплаты, тем более, когда речь идет о крупной сумме!