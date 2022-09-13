Будьте осторожны! Мошенники звонят якутянам и представляются сотрудниками банков

В отдел полиции г. Якутска обратилась 41-летняя юрист местных авиалиний. Она сообщила, что неизвестные путем обмана по телефону похитили у неё 130 850 рублей.

Оказалось, что вечером потерпевшей позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Собеседник сообщил, что мошенники оформили на ее имя кредит, для закрытия которого женщине необходимо самой оформить займ и перевести на другой счет. Растерянная женщина послушалась и выполнила все условия: оформила кредит в мобильном приложении банка и перевела всю сумму на указанный лжеспециалистом банка счет. Так, доверчивая якутянка осталась без денег и с кредитом в 130 тысяч рублей.

Полиция предупреждает! Если вам звонят из банка и сообщают, что кто-то пытается похитить ваши денежные средства, первое, что вы должны сделать – положить трубку и самостоятельно позвонить в банк на «горячую линию», либо посетить ближайший офис. Эти простые правила помогут сохранить ваши финансы.