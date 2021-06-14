Доверчивая пенсионерка лишилась денег

На территории Республики Саха (Якутия) участились случаи телефонного мошенничества, когда аферисты звонят под видом сотрудников сотовых операторов.

С таким способом обмана столкнулась 66-летняя жительница Хангаласского района. Ей позвонил молодой мужчина, представился сотрудником сотовой компании «МТС» и, обратившись к ней по имени и отчеству, сообщил, что ей положена выплата в сумме 2000 рублей за ошибочные удержания денег. Для получения денег он попросил пенсионерку продиктовать номер карты и СМС-код. Звонивший убедил её, что не является мошенником, сказав, что мобильные аферисты всегда запрашивают пин-код, а его эти данные не интересуют. Потерпевшая поверила ему и назвала запрашиваемую информацию. После чего ей стали поступать смс-уведомления о переводе денег. Испугавшись, женщина обратилась к своей невестке, которая позвонила в банк и заблокировала её карту. Но мошенники уже успели похитили 284 245 рублей.