Доверчивая пенсионерка лишилась денег
На территории Республики Саха (Якутия) участились случаи телефонного мошенничества, когда аферисты звонят под видом сотрудников сотовых операторов.
С таким способом обмана столкнулась 66-летняя жительница Хангаласского района. Ей позвонил молодой мужчина, представился сотрудником сотовой компании «МТС» и, обратившись к ней по имени и отчеству, сообщил, что ей положена выплата в сумме 2000 рублей за ошибочные удержания денег. Для получения денег он попросил пенсионерку продиктовать номер карты и СМС-код. Звонивший убедил её, что не является мошенником, сказав, что мобильные аферисты всегда запрашивают пин-код, а его эти данные не интересуют. Потерпевшая поверила ему и назвала запрашиваемую информацию. После чего ей стали поступать смс-уведомления о переводе денег. Испугавшись, женщина обратилась к своей невестке, которая позвонила в банк и заблокировала её карту. Но мошенники уже успели похитили 284 245 рублей.
Уважаемые граждане! Храните в тайне все конфиденциальные данные, в том числе трехзначный код с оборота карты и код подтверждения операции из СМС-сообщений. Под предлогом отключения ошибочно подключенных услуг и зачисления перерасчета лжесотрудники сотовых операторов просят продиктовать поступивший к вам СМС-код. Ни в коем случае не называйте этот код, иначе Вы предоставите мошенникам доступ к вашему личному кабинету приложения «Мобильный банк». Если вам поступил подобный звонок, незамедлительно прекратите разговор с незнакомцами, кем бы они не представлялись. Обратитесь к своему сотовому оператору самостоятельно.
+7 (999) 174-67-82