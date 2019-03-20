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Общество
20 марта 2019, 16:03
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Довели! Олимпия удалила свой профиль в Инстаграме

В последние дни в Якутии кипят нешуточные страсти, которые невольно поднимают со дна всякий мусор человеческих отношений.

18 марта толпа освистала в «Триумфе» депутата Ил Тумэна, олимпийского чемпиона Павла ПИНИГИНА. Политик держался за левую сторону груди, видимо, его беспокоило сердце. Часть общества считает, что прославленный спортсмен, якобы, лоббирует интересы кыргызской диаспоры, земляков своей супруги. Во всяком случае, факт, что Павлу Павловичу не дали выступить на антимигрантском митинге.

В защиту прославленного спортсмена поднялась часть общества. И первым бросил клич Олег МАРКОВ, генеральный директор НВК САХА и спортивный обозреватель. Сегодня, 20 марта в 17.15 Павлу Пинигину будет предоставлена возможность выступить в прямом эфире НВК САХА. Таким образом, политик сможет высказать то, что ему не дали озвучить в «Триумфе».


В защиту Пинигина высказываются в соцсетях и другие любители спорта, но эти посты набирают немного лайков. На сегодняшней сессии Ил Тумэна депутат от Нюрбинского улуса Владимир ПРОКОПЬЕВ обратил внимание коллег, что Павел Пинигин был «обвинен во всех грехах», и предложил выступить с обращением в его защиту.
В общем, у Павла Пинигина есть свои защитники, и в спортивной среде, и в политике, и они активизировались.

Еще одной невольной жертвой страстей можно считать звезду якутской эстрады, очаровательную ОЛИМПИЮ. Звезда является любимицей публики, у нее очень много подписчиков.
На днях она поместила разгневанный пост в инстаграмме, который репостнули некоторые сайты. Олимпию вывели из себя негативные комментарии на ее странице. Певицу оскорбляли, упрекали и всячески провоцировали. Звезда отметила, что вышла замуж по любви, а не за старика с толстым кошельком, и не собирается оправдываться.
Замечено, что и раньше звезда болезненно реагировала на упоминания национальности своего супруга. Напомним, что в 2015 году Олимпия вышла замуж за выходца из Кыргызстана.

А после последних событий негативных комментариев на ее странице в соцсети стало так много, что сегодня утром Олимпия вообще удалила свой профиль в Инстаграме. Со всеми звездными архивами и фанатами.

Нападки интернет-троллей ведутся и на другую звезду якутского шоу-бизнеса – ведущую самых топовых мероприятий Лизу ГАЗИЗОВУ. Но она сохраняет свои соцсети и в долгу не остается, за словом в карман не лезет.

— Лане и Лизе сейчас очень сложно. Пожалуйста, помогите им чем-нибудь, — говорит их общий друг из шоу-бизнеса. — Артисты разобщены, это не спортсмены.

Напоминаем, что экстремизм в интернете, в том числе и высказывания в соцсети, наказываются по всей строгости закона. Сейчас в России люди получают реальные сроки за единственный комментарий в соцсети. Так что ради благополучия общества и собственной безопасности советуем воздержаться от поспешных действий и необдуманных высказываний.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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