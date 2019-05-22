Доступность якутских кинотеатров для людей с инвалидностью равна нулю

В июне информация о кинозалах, оборудованных для людей с ограниченными возможностями здоровья, появится на портале для маломобильных групп населения «Карта доступности» (www.kartadostupnosti.ru).

Об этом сказал во время видеоселекторной связи координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда», заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

В вебинаре участвовали председатель РОО «Движение без барьеров», координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Афанасий Лаптев и председатель Якутского городского общества инвалидов Екатерина Емелина.

Сегодня в России открыто 1900 кинотеатров. Вот только все ли они доступны для людей с ограниченными возможностями?

Михаил Терентьев познакомил с нормативно-правовой базой по доступности кинотеатров для людей с инвалидностью. Директор Центра изучения проблем инвалидов в г. Москва Евгений Бухаров проанализировали продемонстрировал, как должны быть оборудованы входя и выходы в кинотеатрах для людей с ограниченными возможностями.

В июне координаторы партпроекта проведут в регионах мониторинг кинотеатров согласно Приказу Министерства культуры РФ №1017 от 27.06.2018. По закону должны вступить новые правила демонстрации фильмов с субтитрами и тифлокомментированием, а также правила обеспечения доступности кинозалов для инвалидов.

«В Якутске самый доступный и удобный кинотеатр для людей, передвигающихся на коляске, это «Азия». Однако те, кто имеет проблемы со зрением, даже в «Азии» будут чувствовать себя крайне некомфортно. Про остальные вообще ничего сказать нельзя. Ни «Лена», ни «Центральный», ни «Синема-центр» не оборудованы пандусами, подъемниками, указателями. Нет парковки для машин инвалидов, кафе, курительных комнат, зеленых зон. Площади для людей с ограниченными возможностями должны занимать всего 10% от мест общего пользования, но у нас и этого нет», — сказал координатор партийного проекта Афанасий Лаптев.