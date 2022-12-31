31.12.2022
14:10
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Финансы

Доступ за границу закрыт 50 тысячам жителей Якутии

В преддверии новогодних праздников и отпусков Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам о необходимости проверки себя и своих близких на наличие задолженности во избежание запрета на выезд за границу.

По итогам 11 месяцев 2022 года судебными приставами-исполнителями вынесено 108 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации, в том числе более 7 тысяч постановлений – в отношении должников по алиментным обязательствам.

На данный момент доступ за границу закрыт 50 тысячам жителей республики. Общая сумма долга составляет 7 миллиардов рублей.

Актуальную информацию о наличии задолженности можно получить по ссылке: https://fssp.gov.ru/iss/ip/, а на портале госуслуг, запросив информацию о ходе исполнительного производства, можно узнать о наличии действующего ограничения.

Фото: Sakhalife
Источник: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)

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