Достопримечательности Якутии – в обзорах «культурных» волонтеров

Якутия вошла в пятерку регионов для реализации добровольческого проекта «Узнай Россию».

Волонтеры культуры Якутии, действующие в рамках национального проекта «Культура», примут участие в реализации социального проекта о достопримечательностях страны «Узнай Россию». В проект в 2021 году вошли всего пять регионов: Якутия, Башкортостан, Иркутская, Липецкая и Ростовская области.

Волонтерам культуры Якутии предстоит разработать и провести комплекс мероприятий, благодаря которым жители России и стран зарубежья смогут познакомиться с культурой, необычными уголками и выдающимися жителями республики. На сегодня волонтерский корпус завершает сбор идей и формирование плана мероприятий.

Мероприятия будут сами разными, от создания и публикации серии публицистических материалов, до проведения открытых уроков, форумов и пр. Всего к работе будет привлечено порядка полусотни волонтеров, а общий охват участников составит не менее тысячи человек. Планируется, что волонтеры культуры расскажут о не менее ста достопримечательностях республики.

Идея социального проекта «Узнай Россию» — в объединении информационных волонтеров из разных стран мира в целях создания и продвижения достоверного и позитивного контента о России, ее культурном наследии, достопримечательностях больших и малых населенных пунктов, выдающихся россиянах. С 2016 года были проведены тематические марафоны-конкурсы по созданию (дополнению) и опубликованию в Википедии статей и изображений.

В общей сложности, итогом реализации волонтерского просветительского проекта «Узнай Россию» стали более 13 тысяч статей на 15 языках мира и более 23 тысяч изображений.