Достойно пера: Жительница Якутии выманила 800 тысяч рублей, прикинувшись другой

В Якутии установлена подозреваемая в мошенничестве, похитившая около 800 тысяч рублей.

В Отдел МВД России по Алданскому району обратился 33-летний индивидуальный предприниматель с сообщением о том, что неизвестное лицо, путем обмана и злоупотребления доверия, похитило у него денежные средства на сумму 795 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить, что к совершению преступления может быть причастна одна из сотрудниц магазина, владельцем которого является потерпевший.

Выяснилось, что несколько лет назад подозреваемая познакомила потерпевшего со своей знакомой, находившейся в Якутии проездом. Мужчина и две девушки посидели в кафе, после чего новая знакомая улетела к себе в родной город. Воспользовавший тем, что потерпевший проявил симпатию к её приятельнице, злоумышленница вступила с ним в интернет-переписку от её имени.

Выдавая себя за другую, женщина в течение длительного времени просила перечислять ей на банковскую карту денежные средства под различными предлогами – на лечение матери, на похороны и т.п.

В конце концов, мужчина почувствовал неладное и нашел страницу своей возлюбленной в интернете. Он набрал её номер и был шокирован тем, что она понятия не имеет о его чувствах и вообще-то находится замужем. В этот момент он понял, что стал жертвой мошенничества.

25-летняя подозреваемая ранее не привлекалась к уголовной ответственности, воспитывает ребенка. Женщина дала признательные показания и пояснила, что потратила похищенные деньги на личные нужды – одежду, косметику и т.п.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.