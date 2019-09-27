Достойная замена Николаеву

Кузьма Сивцев оспорит чемпионский пояс с Халыевым.

«Спорт Якутии» сообщал, что самая ожидаемая схватка предстоящего турнира «Саха Арена-7» между обладателем титула чемпиона в весе до 95 кг таттинским борцом Александром Халыевым и претендентом на титул из Вилюйского улуса Николаем Николаевым был отменен по причине травмы второго, которую Николаев получил во время тренировки.

«Мы нашли достойную замену Николаю Николаеву, — сообщил «СЯ» один из организаторов турнира Дьулустан Захаров. — На чемпионскую схватку с Халыевым согласился выйти мастер спорта по борьбе хапсагай и мастер спорта международного класса по вольной борьбе Кузьма Сивцев.

В этом году спортсмен из Намского улуса проводит потрясающий сезон, он занимал призовые места во всех соревнованиях, в которых принимал участие. Кузьма становился чемпионом Дальнего Востока в Нерюнгри по вольной борьбе и победителем VII Спортивных игр народов Якутии в Амгинском улусе. В хапсагае Кузьма активно участвовал во многих крупных состязаниях и во многих из них выходил в финал турнира, в том числе и на турнирах промоушена «Саха Арена», — добавил Дьулустан Захаров.

Турнир «Саха Арена-7» пройдет в субботу, 28 сентября, в ЦСП «Триумф». Кроме чемпионского титула в весе до 95 кг, здесь пройдет и состязание сильнейших мастеров в весовой категории до 63 кг. За титул будут бороться 32 мастера якутского ковра. Соревнования начнутся в 17:00.