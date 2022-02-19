Достигнут рекорд Якутии по числу занятых в малом и среднем бизнесе

Прямая государственная поддержка отрасли предпринимательства позволит увеличить количество занятых в малых и средних предприятиях Якутии до 188 тысяч человек к 2023 году. Об этом сегодня сообщил и.о. министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Максим Карбушев в ходе отчета органов исполнительной власти на телеканалах НВК «Саха» и «Якутия24».

«Несмотря на пандемию, в 2021 году удалось добиться исторического рекорда по количеству занятых в сфере малого и среднего бизнеса – мы перешагнули стотысячный порог. Общая численность занятых в малом бизнесе в Якутии за 2021 год выросла на 21% и составила 116,8 тысяч человек. К концу года министерство прогнозирует увеличение количества занятых в отрасли до 118,5 тысяч человек», — разъяснил он.

В условиях эпидемиологических ограничений одной из главных задач властей Якутии стало сохранение предприятий и рабочих мест. Как подчеркнул Максим Карбушев, стабилизировать сектор МСП удалось благодаря тому, что сработал широкий спектр антикризисных мер на региональном и федеральном уровнях.

«Действительно, пандемия сильно ударила по сфере малого и среднего предпринимательства. Был разработан достаточно широкий комплекс мер поддержки, направленный на развитие и поддержку субъектов МСП. Это финансовая, имущественная, информационно-консультационная и др. меры поддержки. В разработке данных мер поддержки очень хорошо сплотились бизнес и власть. Реализация этих мер позволила сохранить порядка 1500 рабочих мест и, безусловно, привела к появлению новых предпринимателей», — сообщил и.о.министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии.

Пресс-служба Минпреда Якутии сообщает, что в рамках прямой финансовой поддержки в 2021 году общая сумма государственной поддержки развития предпринимательства составила более 68 млн рублей из средств бюджета республики, также из средств федерального бюджета 26 млн рублей направлено на выплату грантов социальным предпринимателям. Микрозаймы в совокупности на сумму 325 млн рублей в 2021 году выдала предпринимателям МКК «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)».

Максим Карбушев отметил, что интерес у жителей республики вызвал налоговый режим для самозанятых. По его словам, сейчас в республике зарегистрировано более 17 тысяч самозанятых.

По данным Единого реестра МСП, на текущий момент в Якутии зарегистрировано 40 744 малых и средних предприятий, в них занято 118 002 человека.



