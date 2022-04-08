08.04.2022
21:37
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Происшествия

Доставщика воды ограбил хозяин квартиры

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» с сообщением о разбойном нападении обратился молодой человек, работающий курьером в доставке воды. По словам потерпевшего, полчаса назад возле в одной из квартир в доме на ул. Хабарова на него напал неизвестный и, угрожая ножом, похитил денежные средства.

По горячим следам сотрудники ОБ ППС МУ МВД России «Якутское» задержали подозреваемого. Им оказался безработный 29-летний мужчина.

Установлено, что потерпевший прибыл по адресу для доставки воды, но, как оказалось, перепутал дома. Дверь доставщику открыл нетрезвый мужчина, и между ними возникла словесная перепалка, в ходе которой злоумышленник, угрожая кухонным ножом, отобрал у потерпевшего все имеющиеся при нём деньги. Молодому человеку удалось убежать из квартиры, после чего он незамедлительно обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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