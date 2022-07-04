Доставлен в полицию мужчина, стрелявший сегодня в Якутске

Сегодня, 4 июля, в дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о том, что со стороны одного из домов по ул. Каландаришвили слышны звуки, похожие на выстрелы.

На место происшествия незамедлительно прибыли участковые уполномоченные полиции отдела полиции №2, которые задержали 46-летнего местного жителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что мужчина, находясь дома, произвел выстрелы из своего зарегистрированного огнестрельного оружия. Пострадавших нет, оружие и гильзы изъяты. Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка.