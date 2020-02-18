Доставка топлива в районы Якутии ведется непрерывно – ГУП ЖКХ

В районах Якутии для нужд производственных филиалов ГУП «ЖКХ РС (Я)» продолжаются непрерывные перевозки топливно-энергетических ресурсов.

Во время действия зимнего сообщения с целью обеспечения надежного прохождения отопительного периода запланировано доставить 582,2 тыс. тонн котельного топлива: 524,2 тыс. тонн угля, 26,6 тыс. тонн газоконденсатного и 31,3 тыс. тонн нефтяного топлива.

На текущую дату до пунктов назначения завезено 284,3 тыс. тонн топливных ресурсов, что составляет 49% от общего плана. По сообщению специалистов топливного управления предприятия, на особом контроле перевозки топливных ресурсов в Среднеколымском, Усть-Алданском и Хангаласском районах в связи с поздним открытием автозимников с необходимой грузоподъемностью (30 тонн) по сравнению с прошлым годом.

Так, в интенсивном режиме доставляют уголь в наслеги Среднеколымского района. По направлению Среднеколымск – Березовка необходимая грузоподъемность разрешена с 14 февраля.

Сегодня перевозчики привлекают дополнительную технику для доставки запланированных объемом котельного топлива в Хангаласскиий филиал по автозимнику «Умнас». Разрешение для автотехники до 30 тонн на данном направлении дано на 23 дня позднее, чем в прошлом году (25 января 2019 года).

Как отметили специалисты, кроме того достигнута договоренность о поставке угля с Кангаласского разреза в сверхурочное время для выполнения плановых объемов для нужд Усть-Алданского, Хангаласского и Мегино-Кангаласского филиалов ГУП «ЖКХ РС (Я)».