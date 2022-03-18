Доставка грузов для Якутии по ЖД на 18 марта
На станции Нижний Бестях находится 243 вагона товаров народного потребления. За прошедшие сутки выгружено 98 вагонов. Сегодня запланирована выгрузка 96 вагонов.
Всего с начала года по 17 марта до станции Нижний Бестях перевезено 298 тыс. тн грузов, в том числе 124 тыс. тн нефтепродуктов, 79,3 тыс. тн грузов в контейнерах, 52,5 тыс. тн. прочих грузов, 20,7 тыс. тн продовольствия, 13,1 тыс. тн строительные, 8,3 тыс. тн метизы.
В пути до Якутии находятся 2033 груженых вагона. В том числе с продовольствием и сборными отправками – 836, из них на станции Нижний Бестях – 805, нефтепродуктами – 684, из них на станции Нижний Бестях – 527, вагонов с автобусами – 32, строительные, оборудование, комбикорма, прочие – 481, из них на станции Нижний Бестях — 308.
Для подачи-уборки вагонов и проведения маневровой работы по станции Нижний Бестях работают 3 тепловоза, в том числе они обслуживают станцию Кердем.
Напомним, что на станции Нижний Бестях организован круглосуточный режим работы.
Получатели грузов могут в круглосуточном режиме получать свои товары для обеспечения своевременной выгрузки.
Для контроля в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии создана опергруппа. Ситуация мониторится ежедневно.
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