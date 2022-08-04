Доставайте кошельки: Россиянам перечислят по 40 тысяч рублей от ПФР

Выплата полагается некоторым категориям граждан нашей страны.



Россиянам сообщили о новой социальной выплате в размере 40 000 рублей, которая поступит уже до 5 августа 2022 года. Названы категории россиян, которым произведут выплаты.

Как рассказали эксперты, деньги перечислят семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, но не всем, а лишь тем, чей среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум.

В ПФР уточнили, что до 5 августа 2022 года выплаты будут перечислены семьям, которые подали заявление на получении соответствующего пособия и получившие одобрение Пенсионного фонда России в июле. Деньги они получат сразу за четыре месяца: апрель, май, июнь и июль.

Напомним, что размер соцвыплаты 50%, 75% и 100% от детского регионального прожиточного минимума. Окончательная сумма зависит от степени нуждаемости семьи.

Специалисты уточняют, что если пособие составит 75% от детского прожиточного минимума, то в среднем по России его сумма будет составлять около 10 тысяч рублей. А четыре месяца выплата составит порядка 40 тысяч рублей. Именно такую сумму пособия получат ряд россиян до 5 августа 2022 года