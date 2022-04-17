Досрочные выборы главы в Алдане

На досрочных выборах главы Алданского района по состоянию на 10.00 часов 17 апреля 2022 г. проголосовало 15,30 % от общего числа избирателей. На досрочных выборах главы Соловьевского наслега явка составила 5,77%, на досрочных выборах главы Хоптогинского наслега — 5,29%. Голосование продолжается. Жалоб и замечаний по организации процедуры голосования в избирательных участках нет, сообщает тгк Центризбирком Якутии В Соловьевском наслеге проголосовал Почетный гражданин наслега Сибиряков Иван Иванович

Фото: тгк Центризбирком Якутии Источник: тгк Центризбирком Якутии

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