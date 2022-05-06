Досрочные выборы главы Анабарского района

15 мая 2022 года состоятся досрочные выборы главы муниципального образования «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)»

Досрочные выборы назначены решением улусного (районного) Совета депутатов муниципального образования «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» от 16 февраля 2022 года. Выборы организует ИКМО «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» Республики Саха (Якутия), полномочия которой возложены на Анабарскую территориальную избирательную комиссию. Численность избирателей, включенных в списки избирателей на территории МО «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» Республики Саха (Якутия), составляет 2298 избирателей. По информации Анастасии Андросовой, председателя Анабарской ТИК, на которую возложены полномочия ИКМО, с 27 апреля 2022 года началось досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях. Всего досрочно проголосовали 6 избирателей в 2 отдаленных местностях. В соответствии с ч. 1 ст. 76.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)», досрочное голосование избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть на избирательный участок, началось 4 мая 2022 года и продолжится по 14 мая 2022 года. По состоянию на 6 мая досрочно в помещении участковой избирательной комиссии проголосовали 40 избирателей. Избирательные бюллетени хранятся в соответствии с избирательным законодательством. На территории муниципального образования образовано 4 избирательных участка и 1 избирательный участок в месте временного пребывания избирателей. Напомним, что всего выдвинулись и зарегистрированы 6 кандидатов (3 кандидата, выдвинутых в порядке самовыдвижения и 3 от политических партий): — Гусалов Руслан Владимирович, 1978 г.р., образование высшее, пенсионер, самовыдвижение; — Макаров Семен Витальевич, 1989 г.р., образование высшее, Администрация Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Селезнева Валерия Сергеевича, выдвинут Якутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; — Платонов Эдуард Петрович, 1984 г.р., АО «Сахаэнерго» Анабарский РЭС, начальник, выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Анабарском улусе Республики Саха (Якутия); — Спиридонов Сергей Спиридонович, 1958 г.р., предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции «НИКО» (ООО), генеральный директор, самовыдвижение; — Тимофеева-Терёшкина Ольга Федоровна, 1974 г.р., Аппарат Государственного собрания (ИЛ ТУМЭН) РС (Я), помощник первого заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), самовыдвижение; — Туприн Василий Лаврентьевич, 1983 г.р., ООО «НТР-АЛЬФА», бригадир, выдвинут региональным отделением в Республике Саха (Якутия) Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательную комиссию не поступало. Члены избирательных комиссий и участники избирательного процесса в достаточном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты. Приняты меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности избирательных участков в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ЦИК России.