Досрочные выборы главы Амгинского улуса состоялись!

По предварительным данным явка избирателей на досрочных выборах главы Амгинского улуса (района) составила 6114 (52,36%) избирателей.

В списки избирателей на момент окончания голосования были включены 11676 избирателей.

В избирательные бюллетени были внесены 4 кандидата. По предварительным данным, голоса избирателей распределились следующим образом:



Колесов Игорь Викторович, 1979 г.р., образование среднее общее, временно неработающий, член ВПП «РОДИНА», выдвинут Всероссийской политической партией «РОДИНА». За него проголосовали 70 (1,14%) избирателей.



Кузьмин Степан Николаевич, 1988 г.р., образование высшее, первый заместитель главы, исполняющий обязанности Главы МР «Амгинский улус (район)», выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Он получил голоса 4356 (71,25%) избирателей.



Миронов Алексей Николаевич,1979 г.р., образование среднее профессиональное, специалист ООО «Арчын», выдвинут региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Саха (Якутия). За него проголосовали 187 (3,06 %) избирателей.



Тюньков Артем Андреевич, 1994 г.р., образование среднее профессиональное, временно неработающий, член ПП ЛДПР, выдвинут Якутским региональным отделением политической партии ЛДПР. За него проголосовали 1353(22,13 %) избирателей.



Голосование проходило открыто, гласно. Во всех семнадцати избирательных участках присутствовали общественные наблюдатели и наблюдатели от кандидата. Были аккредитованы корреспонденты НВК «Саха». Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательные комиссии не поступало. Все требования избирательного законодательства по процедуре голосования и избирательным действиям были строго соблюдены.