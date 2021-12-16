Дошкольное образование Якутска будет в центре внимания Международной Академии

В эти дни город Якутск посетила с рабочим визитом проректор по науке Международной педагогической Академии дошкольного образования, ведущий научный сотрудник Совета по изучению производительных сил при Президиуме РАН и Минэкономразвития России Ирина Ильинична КОМАРОВА.

Академик высоко ценит работу педагогов дошкольного образования нашей республики и приезжает в Якутск не в первый раз. Целью ее сегодняшнего визита является заключение соглашения о проведении в городе Якутске Международной научно-практической конференции с рабочим названием «Воспитание традиционных ценностей у народов России».

По инициативе депутата Ил Тумэн Марины Силкиной в Окружной администрации состоялась встреча с Ириной Комаровой с участием заместителя главы по социальным вопросам Окружной администрации г. Якутска Натальи Степановой, начальника Управления образования Алексея Семенова, заместителя председателя Якутской городской Думы Евдокии Евсиковой и представителей Совета заведующих ДОУ г. Якутска. По итогам переговоров было принято решение о совместном проведении конференции в январе следующего года.

Ирина Ильинична планирует в течение месяца провести дистанционный опрос воспитателей на тему «Формирование ценностей у детей дошкольного возраста», результаты которой станут основой для будущих проектов.

Планируемая научно-практическая конференция это продолжение Международной научно-практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста», которая ежегодно проходила в Москве и охватывала ведущих специалистов из всех уголков России.

На приеме в Окружной администрации Ирина Ильинична рассказала также о других проектах Академии, действующих во многих городах России, и предложила внедрить их и в нашем регионе. Как пример она предложила проект «Библиотека в детском саду», в котором могла бы принять участие Национальная библиотека РС (Я), обладающая самым большим электронным фондом. Как отметила Нина Комарова, дошкольному образованию в целом необходимо уделять первоочередное внимание, так как именно в это время у ребенка формируются базовые ценности.