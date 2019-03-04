Республика Саха (Якутия) считается передовым регионом в области дошкольного образования, где реализуются инновационные проекты признанные в Российской Федерации: «Полилингвальный детский сад», «Виртуальный детский сад», «Детский сад без границ», «Одаренный ребенок», «ВеДеДо», «Музыка – для всех», «Шахматы детям», «Рисуем все» «Я-исследователь». Открываются сетевые экспериментальные площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» по реализации программы «От Фребеля до робота», «STEM-образование» и многое другое.

Так, с 12 по 14 марта в городе Якутск пройдет республиканский форум «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ». Целью Форума является консолидация ресурсов образовательных, научных и общественных организаций для обсуждения ключевых направлений развития дошкольного образования, развития методического обеспечения воспитания детей с раннего возраста, обсуждение вопросов преемственности между ступенями образования.

В рамках Форума состоится пленарная сессия, где якутским педагогам представится уникальная возможность пообщаться с федеральными экспертами в области дошкольного образования:

— Н.Е. Веракса, д.психол.наук, российский психолог, профессор, ректор Международной педагогической академии дошкольного образования, руководитель лаборатории психологии и педагогики способностей Института психолого-педагогических проблем РАО, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, Гетеборгского университета. Соавтор федеральной программы дошкольного образования «От рождения до школы», именно по его программе в России работают 70% детских садов. Важно отметить, что дошкольное образование России считается одним из лучших в мире.

— И.В. Каракчиева, к.п.н., ведущий советник Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, специалист в области экосистемы образования;

— И.И. Комарова, к.и.н., академик Международной академии наук педагогического образования, преподаватель МПАДО, АГИКИ, РГГУ. Член TCI, соавтор программы и практического руководства по выявлению и развитию одаренности детей с раннего возраста;

— О.И. Михалева, к.п.н., доцент, заместитель директора Института развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского – II. Ведущий методист и ученый-исследователь дошкольного образования Республики Саха (Якутия), специалист в области оценки качества дошкольного образования.

Главной особенностью Форума станет презентация – выставка лучших практик детских садов и их проектов, методических разработок. Выступление лидеров дошкольного образования со всех районов Якутии.

Программа форума обширная и очень насыщенная. Все площадки, секции, круглые столы и выставки открыты для посещения.

Первый день после пленарки продолжит работу сессией «Стратегия развития дошкольного образования в Республике Саха (Якутия)» по 5 секциям:

— Секция 1: «Глобальные проблемы дошкольного образования. Экосистема детской одаренности»;

— Секция 2: «Проблема качества дошкольного образования: содержание, критерии измерения, инструменты»;

— Секция 3: Преемственность: Дошкольное образование / Начальная школа / Средняя школа / Профобразование / ВУЗ;

— Секция 4: Социальное партнерство в дошкольном образовании;

— Секция 5. «Языки и актуальные вопросы дошкольного образования».

Второй день форума пройдет названием «Семь столпов развития образования». В этот день будут представлены лучшие практики дошкольного образования Якутии. Авторы – руководители, воспитатели и педагоги представят свои проекты и поделятся опытом.

В завершающий день участники форума примут участие в семинаре «STEAM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»: парциальная модульная программа дошкольного образования и её развивающая предметно-пространственная среда», лектор — С.А. Аверин, к.ф.-м.н., доцент ИППО МГПУ, президент ЗАО «Элти -Кудиц».

С Программой форума можно ознакомиться по ссылке: https://minobrnauki.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2996681