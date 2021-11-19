19.11.2021
17:31
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Общество

Дошкольники Якутска вступили в ряды помощников ЮИДовцев

Малыши уже знакомы с ПДД и могут научить сверстников безопасному поведению на дороге.

Уже традиционное ежегодное посвящение ребят в ряды юных помощников инспекторов движения в детском саду «Белоснежка» прошло торжественно и интересно.  Команды «Зебра» и «Светофор» соревновались в знании правил дорожной азбуки.

Будущим юным инспекторам движения предстояло сначала продемонстрировать все свои знания и навыки в области безопасного поведения на дороге, только после этого они получили   фирменные кители и пилотки, а также заветное удостоверение члена команды ЮПИД. 
Самое главное, что ждет команду ЮПИД впереди: дошкольники и их воспитатели будут участвовать в совместной профилактической работе по безопасности дорожного движения  в детском саду. Малыши уже знакомы с ПДД и могут научить сверстников безопасному поведению на дороге

Сотрудники Госавтоинспекции поздравили ребят и вручили им удостоверения, а также памятки для юных помощников инспекторов движения.

Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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