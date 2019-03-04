Досадное фиаско якутянина

В пятницу в шотландском Глазго стартовал 35-й чемпионат Европы в помещении по легкой атлетике, в котором принимают участие 11 россиян. В течение трех дней с 1 по 3 марта легкоатлеты из 50 стран, включая Россию, разыграли 26 комплектов наград.

В толкании ядра в нейтральном статусе выступил воспитанник якутского тренера Николая Колодко – Максим Афонин. Отметим, что спортсмен несколько лет давал параллельный зачет и в Республике Саха (Якутия).

Квалификационные нормативы на чемпионате Европы достаточно высокие, в финал в технических видах отбираются всего 8 человек. Максим Афонин уверенно начал соревнования в толкании ядра, показав в первой попытке 20.30 (квалификация 20.90) и какое-то время располагался на шестой строчке, но больше Максим добавить не смог. Во второй попытке он показал 20.14, а третья попытка была вообще не засчитана. Таким образом, он переместился на обидное девятое место, уступив всего один сантиметр восьмому месту.

Ну а победителем в финале стал поляк Михай Харатик с результатом 21.65.

Толкание ядра. Чемпионат Европы:

Михай Харатик (Польша) — 21.65 Давид Шторль (Германия) — 21.54 Томаш Станек (Чехия) — 21.25

В Глазго в нейтральном статусе представлены 11 российских легкоатлетов: Мария Ласицкене и Илья Иванюк (оба прыжок в высоту), Анжелика Сидорова, Ольга Муллина и Георгий Горохов (все прыжок с шестом), Алексей Федоров (тройной прыжок), Полина Миллер (400 м), Мария Аглицкая (60 м с/б), Егор Николаев (3000 м), Максим Афонин (толкание ядра), Илья Шкуренев (семиборье).