Дорожный ремонт в Якутске на финишной прямой

Асфальтирование дорог в рамках БКД в Якутске достигло 92,5%.

По данным МКУ «Главстрой», на 3 октября общая протяженность укладки верхнего слоя асфальтобетонной смеси на объектах в Якутске составляет более 27 км из плановых 29 км (92,5%).

Завершающие работы по устройству верхнего слоя асфальта ведутся на ул. Ильменская, ул. Уустаах-Избекова, ул. Якова Потапова, ул. Нагорная в с. Кангалассы, а также на строительстве подъездных дорог к кварталу многодетных семей в с. Хатассы. Асфальтирование планируется завершить к 5 октября.

Укладка асфальтобетонной смеси по основной дороге завершены на 23 объектах: ул. Центральная, ул. Авиаторов, ул. Каландаришвили в с. Табага (2 участок), ул. Билибина, ул. Октябрьская (с. Хатассы), ул. Ленина (с. Хатассы), подъездная дорога к Речевой школе, ул. Уваровского, подъездные дороги к Кардиологическому диспансеру, ул. Мархинская, ул. Труда, ул. Каландаришвили, ул. Три Сосны, ул. Тимирязева, ул. Федора Попова, пер. Энергетиков, ул. Мерзлотная, ул. Очиченко, ул. Пирогова, ул. Маяковского, вдоль оз. Щорса, ул. Птицевод, пер. Глухой.

Асфальтирование примыканий, парковочных площадок и съездов выполнено на 74,4%. Работы ведутся на 10 объектах: ул. Нагорная, ул. Ильменская, ул. Тимирязева, ул. Якова Потапова, ул. Очиченко, пер. Глухой, вдоль оз. Щорса, ул. Птицевод, ул. Уустаах – Избекова, ул. Мерзлотная. Плановая дата завершения работ – 15 октября.

Готовность тротуаров, велосипедных дорожек составляет 70,6%. Данные работы проводят по ул. Нагорная, ул. Ильменская, ул. Каландаришвили в с. Табага, ул. Тимирязева, ул. Якова Потапова, ул. Маяковского, ул. Очиченко, пер. Глухой, ул. вдоль озера Щорса, ул. Птицевод, ул. Уустаах – Избекова, ул. Мерзлотная. Завершение работ планируется 15 октября.

Отметим, дорожные работы (асфальтирование и благоустройство) полностью завершены на 4 объектах — ул. Авиаторов, ул. Федора Попова, пер. Энергетиков и на подъездных дорогах к Кардиологическому диспансеру.

Дороги в Якутске ремонтируют в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2022 году в нормативное состояние приведут 28 новых дорог и два переходящих объекта, их общая протяженность – 34 километра 615 метров.

Город Якутск принимает участие в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» с 2019 года. До 2024 года в городской агломерации будет построено и приведено в нормативное состояние 85 % дорог.