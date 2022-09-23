«Дорожный пристав» выявляет должников на улицах Якутска

В районе стадиона «Туймаада» специалисты филиала ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт», судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции во время совместного рейда выявили должников за коммунальные услуги с помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», сообщает тгк Эхо столицы.

Фото: тгк Эхо столицы Источник: тгк Эхо столицы

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