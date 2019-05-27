Дорожный неадекват оказался преступником, объявленным в розыск

Утром 26 мая в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступило телефонное сообщение от неравнодушного гражданина о том, что в г. Покровске по ул. Степана Ефремова движется бортовой автомобиль «УАЗ», водитель которого ведет себя на дороге неадекватно.

Сразу же после поступления информации схожая автомашина была остановлена инспекторами ДПС. За рулем отечественного автомобиля находился мужчина 1976 года рождения. При проверке документов полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Подозрение полицейских подтвердилось: «Алкотест» выдал результат 0,49 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении нарушителя инспекторами ДПС был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Кроме того, при проверке по базе данных ОВД выяснилось, что мужчина с сентября прошлого года находится в федеральном розыске за совершение кражи. В отношении него была ранее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подозреваемый был доставлен в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району для дальнейшего разбирательства. Автомашина помещена на специализированную стоянку.