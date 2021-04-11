Дорожные службы Якутска переведены в авральный режим

В выходные дорожники и спецтехника АО «Якутдорстрой» убирают и вывозят снег с улично-дорожной сети города Якутска. По прогнозам синоптиков, снегопад в городе продлится до вечера воскресенья. Сильные осадки в столицу принес глубокий циклон со стороны Охотского моря, снег сопровождается порывистым северо-западным ветром.

Сегодня техника и рабочие АО «Якутдорстрой» производят в течение дня уборку снега по проспекту Ленина, ул. Петровского, Красноярова, Аммосова, Чиряева, Орджоникидзе, Петра Алексеева, Стадухина, Ботурусская, Семена Данилова, Космонавтов, Пионерская, Дзержинского, Курашова, Горького, Тургенева, Кирова, Аржакова, Октябрьская, Ломоносова, Ушакова, Жорницкого, Строителей, Пирогова.



В работах задействованы два грейдера ДЗ-98, 9 автомашин КО-806 на механическом подметании.



На улицах города сегодня осуществляют противогололедные мероприятия. Механическая подсыпка речным песком проводится с использованием 9 поливомоечных автомашин КО-806 ПМ.