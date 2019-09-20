Дорожные работы в Якутске близятся к завершению

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 20 сентября состоялся объезд объектов с участием заместителя главы города Якутска Евгения Григорьева.

Рабочая группа посетила 5 объектов в городской агломерации и проконтролировал ход работ на участках ул. Красильникова, ул. Жорницкого, ул. Петра Алексеева, ул. Пилотов, ул. Школьная, мостовой переход через р. Мархинка и ул. Бестужева-Марлинского.

Открытие движения по ул. Бестужева-Марлинского планируется на последнюю неделю сентября. Представитель подрядчика сообщил, что работа по устранению замечаний завершается.

«По Бестужева-Марлинского мы видим, что подрядчик выполняет свои обязательства. Несмотря на то, что сроки устранения немного затянулись, на следующей неделе обещают дорогу открыть. Основные замечания были выданы по качеству исполнения тротуаров, водоотводных лотков и установке бордюрных камней, по которым поступали жалобы в том числе от горожан. Были демонтированы трубопроводы, препятствующие сливу дождевых вод», — прокомментировал руководитель МКУ «Главстрой» Алексей Варламов.

По ул. Красильникова завершена работа по переврезке переходов газопровода, которая несколько задержала основные дорожные работы. На сегодняшний день заканчивается укладка первого слоя асфальта, верхний слой будет уложен в ближайшие дни. Осталось проложить 400 метров из общих 1 492 метров участка. На следующей неделе планируется временное открытие дорожного движения по улице.

Отметим, что в рамках проекта проведена беспрецедентная совместная работа с ресурсными организациями. Проложены десятки трубных переходов, практически на каждом дорожном объекте производилась врезка газопроводов, перенос и установка опор освещения, монтаж водоотводных лотков и множество других скрытых работ. Все дорожные работы требовали согласований с «Водоканалом», «Сахатранснефтегазом», «Якутскэнерго», «Горсвет». Все делалось для того, чтобы новое асфальтовое покрытие на улицах города Якутска оставалось как можно дольше в первоначальном виде, без вынужденного вмешательства со стороны ресурсных организаций.

На ул. Автодорожная осталось завершить 80 метров асфальтового покрытия из общей протяженности 824 метра. После завершения работ подрядчик переходит на укладку завершающего верхнего слоя по ул. Чайковского. Работы планируется закончить также на следующей неделе.

По ул. Жорницкого, на участке до ул. Рыдзинского, ведутся работы по устройству канализационных колодцев и подготовке основания на оставшемся участке дороги. Затем подрядчик приступит к асфальтированию нижнего слоя: 480 метров асфальтовых работ из общей протяженности участка 1 234 метра. По словам подрядчика, движение автотранспорта на улице будет открыто в начале следующей недели.

«ОАО «ЯкутПНИИС» производит отбор асфальтобетонных смесей и других материалов, используемых в дорожном строительстве, в процессе работ и увозит на проверку качества. Операционный контроль производится на всех этапах. Рецептура и составы асфальтобетонных смесей, которые применяются сейчас, согласованы и отработаны с «ЯкутПНИИС», – отметил АлексейВарламов.

Из запланированных 4 500 кв. метров тротуарной плитки по ул. Петра Алексеева в этом году планируется уложить треть – 1 500 кв. м. Оставшаяся часть, согласно заключенному контракту, будет завершена в 2020 году. На сегодняшний день данные работы начались и буду завершены в первой декаде октября.

Ул. Пилотов на сегодняшний день перекрыта для проезда, здесь установлены новые опоры уличного освещения. Тяжелая дорожная техника работает над подготовкой основания дороги и укладке бордюрного камня. Работа ресурсных организаций по перекладке и переврезке сетей газоснабжения проведена полностью. Прокладка инфраструктуры больше не создает препятствий для дорожных работ и до конца сентября асфальтирование должно быть завершено. Управление дорог г. Якутска призывает жителей домов по улице Пилотов отнестись с понимаем к проводимым дорожным работам, которые существенно улучшат транспортную инфраструктуру микрорайона. Для автотранспорта жителей будет организована отдельная парковка.

На участке ул. Школьная уложено 500 метров нижнего слоя асфальтового покрытия из запланированных 650 метров, работы продолжаются. По ул. Экспериментальной остается завершить элементы благоустройства – это дорожные знаки, заезды, остановки и тротуары. Дорожная разметка выполнена. Как и на ул. Якова Петерса, все работы идут по графику.

«В ходе строительного контроля по ул. Экспериментальная были выявлены некачественные участки асфальтобетонного покрытия, которое было снято и уложено заново. Асфальт не соответствовал заданным качественным показателям. Мы пристально следим за качеством проводимых работ», — прокомментировал Евгений Григорьев.

«По результатам объезда можно предположить, что в те сроки, которые мы наметили, дорожники укладываются. Генеральные подрядчики на сегодняшний день по нашему поручению нарастили количество техники и рабочей силы», — резюмировал руководитель МКУ «Главстрой».

Якутск участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем расходов на дорожное строительство в 2019 году составит 1,5 млрд рублей, из них 500 млн рублей выделено из республиканского бюджета, 500 млн рублей — из муниципального бюджета города Якутска, 496 млн рублей — федеральные средства.