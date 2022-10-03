Дорожники Якутии в октябре заасфальтируют свыше 50 км автодорог

В целом, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в регионе отремонтируют порядка 290 километров автодорог.

«По регпроекту «Дорожная сеть» в этом году ведется серьезная работа по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние. Планируется обеспечить ввод 289,1 км автодорог, из них 254,5 км по региональным автодорогам и 34,6 км по городской агломерации «Город Якутск», — заявил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Анатолий Потапов.

Информация руководителя ведомства прозвучала на совещании в режиме видеоконференцсвязи с руководителями территориальных органов управления автомобильными дорогами Дальневосточного федерального округа и членов Президиума Ассоциации «РАДОР».

Как отмечалось, на сегодня укладка верхнего слоя дорожной одежды составляет 130,1 км, или 45 % от годового плана (289,12 км). Так, по региональным дорогам показатель составил 105,8 км, или 42 % от плана (254,52 км), городской агломерации «город Якутск» – 24,3 км, или 70 % от плана (34,60 км).

Анатолий Потапов подчеркнул, что поставленные задачи выполняются. В октябре будут полностью завершены работы по асфальтобетонному покрытию 50,9 км автодорог, из них региональные – 21,6 км, ГО «город Якутск» — 29,8 км. По итогам ноября протяженность укладки верхнего слоя дорожной одежды составит 289,1 км, или 100 % от плана.