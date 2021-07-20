Дорожники восстановили автомобильное сообщение в Усть-Майском улусе

С 20 июля приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)» разрешен проезд для всех транспортных средств на участке км 659+840 — км 700+840 автодороги «Амга» в Усть-Майском районе. Напомним, движение было приостановлено 17 июля из-за многочисленных размывов дорожного полотна в результате обильных дождевых осадков.

Источник: Управление автодорог РС(Я)

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