20.07.2021
18:05
113
Якутия
Дорожники восстановили автомобильное сообщение в Усть-Майском улусе
С 20 июля приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)» разрешен проезд для всех транспортных средств на участке км 659+840 — км 700+840 автодороги «Амга» в Усть-Майском районе.
Напомним, движение было приостановлено 17 июля из-за многочисленных размывов дорожного полотна в результате обильных дождевых осадков.
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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