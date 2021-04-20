20.04.2021
13:00
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Якутск

Дорожники продолжают противопаводковые мероприятия в Якутске

АО «Якутдорстрой» сегодня проводит пропарку водоотводных лотков и труб на 11 участках городской улично-дорожной сети.

Как сообщил заместитель главного инженера АО «Якутдорстрой» Рустам ШИШХАНОВ, дорожники пропаривают при помощи ППУ водоотводные лотки и трубные переходы от дома по ул. П. Алексеева, 12 до Горканала, вдоль Техникума связи, от дома по ул. Дзержинского, 15/1 по ул. Дзержинского, по Вилюйскому тракту от 3 км до Хатынг-Юряхского шоссе, ул. Ильменская от ул. Чайковского до ул. Билибина, ул. Лермонтова, ул. Орджоникидзе (обе стороны), ул. Строителей от ул.Халтурина до ул. Песчаной, ул. Тимирязева от оз. Теплое до ул. Чернышевского (обе стороны), ул. Халтурина от ул. Лермонтова до Горканала (обе стороны), ул. Каландаришвили от Горканала в сторону ул. Лермонтова через ул. Лермонтова, колодцы на ул. Ойунского – ул. Октябрьская, пер. 2-й Сайсарский в сторону ул. Каландаришвили.

«Все 49 электронасосов для откачки отремонтированы. Подключены 44 насосные станции – 100 %. Электронасосы запущены на 9 участках города — это ул. Лермонтова, 66/3, ул. Жорницкого, 16, ул. Кирова, 17/5, ул. Песчаная, 50, ул. Петровского с ул. Ломоносова, ул. Ильменская, 72, ул. Очиченко, 3/1, Манчаары, 34. В данное время запускают электронасосы на ул. Чайковского, 28, Кулаковского, 13», — отметил Рустам Шишханов.     

Подготовлено 48 приямков для сбора и откачки талой воды. Пропарены все 40 трубопроводов.

Всего с 27 марта по 19 апреля подготовлено к пропуску талых и ливневых вод методом пропарки 25 674 погонных метров водоотводных лотков, общая протяженность лотков составляет 44 277 погонных метров.

Фото: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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