Дорожники приступили к восстановлению дороги Кобяй

Дорожники приступили к восстановлению транспортного сообщения на автодороге «Кобяй» В Кобяйском районе на размытые паводком участки региональной автодороги «Кобяй» сегодня, 14 мая, выдвинулась тяжелая техника. Для обеспечения надлежащего технико-эксплуатационного состояния автодороги ООО «ТрансСтройСаха» направило бульдозер, экскаватор и самосвалы. Напомним, проезд на участке км 117+790 (р. Тюгюенэ) – км 169+000 (с. Кобяй) автодороги «Кобяй» в Кобяйском улусе закрыт с 13 мая в связи с повышением уровня талых вод на реках Харыя-Юрях и Чюэлю. На местах установлено круглосуточное дежурство, со стороны ГКУ «Управтодор РС(Я)» ведется постоянный мониторинг ситуации.

Фото: пресс-службы Источник: пресс-служба «Управтодор РС(Я)»

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