Дорожники приступили к ремонту 12 улиц столицы

Дорожники приступили к ремонтным работам на 12 улицах столицы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Заместитель главы города Якутска Евгений Григорьев сообщил, что на сегодня ведется капитальный ремонт и реконструкция 12 объектов на территории городского округа.

Работы по ремонту, строительству и реконструкции дорог подрядчики ведут на улицах Свердлова, Лонгинова, Три Сосны, Курнатовского, Свердлова, кольцевой развязке «Гимеин» на пересечении Сергеляхского шоссе с улицей Якова Потапова, а также на улицах Алымова и Кирова в селе Маган и Совхозная в селе Хатассы. «Вынос инженерных коммуникаций проводится на улицах Губина, Воинская, Кеши Алексеева. Со следующей недели планируется начать ремонтные работы на пересечении улиц Пояркова — Курашова, Пояркова — Петра Алексеева, а также строительство кольцевой развязки на перекрестке улиц Петра Алексеева, Стадухина и Пирогова», — сказал Евгений Григорьев.

На улице Губина устанавливают дорожные бордюры, завершается вынос инженерных сетей, после чего начнутся дорожно-строительные работы.

На улице Свердлова закончили фрезеровку старого покрытия, производится вывод основания дороги по отметкам.

На улице Лонгинова возобновили фрезеровку покрытия, ведётся установка дорожных бордюров.

На улице Кеши Алексеева до 28 июня бригады АО «Водоканал» и АО «Сахатранснефтегаз» проводят обустройство подземных коммуникаций.

На Воинской завершили срезку старого дорожного покрытия и проводят переустройство газоснабжения, вынос опор сетей связи.

На улице Три Сосны производится выемка и замена грунта, планировка основания дороги.

На Курнатовского ведется частичный демонтаж бордюров для обеспечения заезда спецавтотранспорта на территорию детского сада без дополнительного маневрирования.

На кольцевой развязке «Гимеин» производится вывоз торговых павильонов и ларьков, а также уточнение по высотным отметкам.

На улице Свердлова ведутся разбивочные работы на местности.

Подрядной организацией АО «РИК Автодор» в пригородных поселках Маган на улице Кирова и Хатассы на улице Совхозная ведутся работы по технологии ресайклинг. На улице Алымова в селе Маган подготавливается основание под работу ресайклера. Технология ресайклинга заключается в измельчении и перемешивании существующего асфальтобетонного покрытия и слоя нижележащего материала с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания.

«Технология ресайклинга для города совершенно новая. Ранее данная технология применена при строительстве автомобильной дороги «Умнас» в Хангаласском улусе. Как показывает практика применения ресайклинга коллегами на других дорогах республики, основным и наиболее важным плюсом технологии является увеличение скорости подготовки основания дорожного полотна под асфальтирование, при этом одновременно уменьшается стоимость проводимых работ за счёт того, что, там где это возможно, основание готовится на месте из существующих материалов», — отметил Евгений Григорьев.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 23 км 560 метров автомобильных дорог, перекрестков и дорожных развязок, всего 28 объектов, из них 14 объектов – улицы в пригородных селах. Общий объем расходов на дорожное строительство в 2020 году составляет 1,5 млрд рублей, из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, как и в прошлом году.

Всего за пять лет реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске с 2019 по 2024 годы будет построено и приведено в нормативное состояние 204,5 км дорог.