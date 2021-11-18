Дорожники приступили к наведению ледовой переправы на фарватере реки Лены

В настоящее время работы по устройству ледового автозимника «11-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена»» идут по обоим берегам реки на территориях города Якутска и Мегино-Кангаласского района.

Со стороны столицы республики подрядная организация ООО «Мехдорстрой» завершила подходы к ледовому автозимнику. Сейчас ведутся работы по устройству съездов и трассировке ледового автозимника, начато намораживание льда с береговой линии при помощи мотопомпы. С укреплением льда будет задействована намораживающая установка «Град».

В Мегино-Кангаласском районе подрядчик ООО «МКАД» также завершил работы по устройству подходов. Планируется перебазировка спецтехники по временной дороге на о.Уос-Кумах, чтобы начать работы на фарватере.

Согласно примерному графику Минтранса республики, срок открытия ледового автозимника через Лену «11-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена»» для движения транспорта общей массой до 3 тонн намечен на 10 декабря, до 20 тонн – 20 декабря, до 30 тонн – 28 декабря, до 40 тонн – 6 февраля.

Напоминаем, за несанкционированный выезд на лед предусмотрено административное наказание, предусмотреное статьей 9.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха (Якутия).

Каждый водитель должен понимать, что, выезжая на неокрепший лед, он подвергает неоправданному риску себя и пассажиров.